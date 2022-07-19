النفط يرتفع مع تراجع الدولار

المصدر: (سنغافورة - رويترز)

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واصلت أسعار النفط مكاسبها أمس مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات، مما عوّض المخاوف بشأن الركود واحتمال أن تؤدي إغلاقات واسعة النطاق في الصين لمكافحة «كوفيد 19» إلى خفض الطلب مرة أخرى على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر عند التسوية 2.54 دولار أو 2.5 % إلى 103.70 دولارات للبرميل خلال التعاملات بعد زيادة 2.1 % يوم الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 2.31 دولار، أو 2.4 % إلى 99.90 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعها 1.9 % في الجلسة السابقة.

وتراجع الدولار عن أعلى مستوياته في عدة سنوات، أمس، ما أدى إلى دعم أسعار السلع الأولية التي تشمل الذهب والنفط.

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