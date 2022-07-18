2.79 مليار دولار أرباح جولدمان ساكس الفصلية

المصدر: نيويورك - د ب أ

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أعلن بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب، اليوم الاثنين، تحقيق أرباح وإيرادات تفوق التقديرات، رغم تراجعهما بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وذكر البنك أن أرباح الربع الثاني، جاءت أقل بنسبة 48 % عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تراجع الإيرادات بنسبة 23 %، وزيادة مخصصات تغطية الديون المشكوك في تحصيلها خلال الفترة نفسها.

وبلغ صافي أرباح جولدمان ساكس خلال الربع الثاني 2.79 مليار دولار، بما يعادل 7.73 دولارات للسهم الواحد، مقابل 5.35 مليارات دولار، بما يعادل 02. 15 دولار للسهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون وصول أرباح البنك خلال الربع الثاني إلى 7.27 دولارات للسهم الواحد.

وبلغت مخصصات تغطية خسائر القروض خلال الربع الثاني، 667 مليون دولار، مقابل فائض في مخصصات تغطية الخسائر، بقيمة 92 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي إيرادات البنك خلال الربع الثاني 11.86 مليار دولار، مقابل 15.39 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، على خلفية تراجع صافي إيرادات قطاعي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. وكان المحللون يتوقعون إيرادات ربع سنوية بقيمة 11.88 مليار دولار.

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