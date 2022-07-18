رغم أزمة الطاقة ..وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالعقوبات ضد روسيا

المصدر: وكالات

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تعهد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالتزامهم بالعقوبات ضد روسيا رغم أزمة الطاقة.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إنه لا يجب أن يكون هناك شك في التزامهم بفرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، رغم التوتر الشديد المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.

وقال جوسيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي "لن يتوقف عن دعم أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا".

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل بحث حزمة جديدة من العقوبات، لحظر صادرات الذهب الروسية من التكتل، وتعزيز تطبيق الإجراءات العقابية الحالية.

إلا أن تأثير العقوبات الروسية المفروضة حاليا على الاتحاد الأوروبي، طغى عند بدء الاجتماع. ومن جانبه، نفى بوريل بشكل قاطع وجود أي طلبات من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للتراجع عن اتخاذ أي إجراءات تتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة.

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