التراجع يغلب على أداء الأسهم العالمية خلال أسبوع واليابانية تخالف الاتجاه

المصدر: أبوظبي - وام

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تراجع أداء غالبية مؤشرات الأسهم العالمية خلال تداولات الأسبوع الماضي عدا اليابانية، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم في الولايات المتحدة بما يعزز اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع على أساس سنوي بنسبة 9.1% خلال يونيو الماضي في أكبر زيادة سنوية للتضخم منذ قرابة 41 عاماً.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات، تفاوت أداء الأسواق الآسيوية مع ارتفاع الأسهم اليابانية مقابل هبوط نظيرتها الصينية، حيث صعد مؤشر نيكاي القياسي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 1% ليغلق عند 26788.47 نقطة، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% بالغاً مستوى 1892.5 نقطة.

في المقابل، انخفض مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 6.6% ليغلق عند 26788.47 نقطة، فيما هبط مؤشر «إي إس آي» المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 3.8% ليقفل عند 3228.06 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة بومباي سينكس بنسبة 1.3% ليصل إلى 53760.78 نقطة.

وتراجعت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية مع انخفاض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي خلال الأسبوع بنسبة 0.9% ليغلق عند 3863.16 نقطة، فيما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.2% إلى 31288.26 نقطة، ونزل مؤشر «ناسداك»، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنحو 1.5% بالغاً مستوى 11452.42 نقطة.

وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8% ليصل إلى 413.78 نقطة، وهبط مؤشر «يورو ستوكس 50» بنحو 0.8% ليبلغ مستوى 3477.2، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5% إلى 7159.01 نقطة، وانخفض مؤشر «داكس» الألماني بنحو 1.2% ليغلق عند 12864.72 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي هامشياً بنحو 0.05% إلى 6036 نقطة.

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