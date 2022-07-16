الإمارات تشارك في اجتماع "مجموعة العشرين" بإندونيسيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20) للعام 2022، الذي عقد تحت الرئاسة الإندونيسية للمجموعة على مدى يومي 15 و16 يوليو الجاري في مدينة بالي الإندونيسية. وناقش الاجتماع آخر التطورات الاقتصادية العالمية والآثار المتوقعة من التحديات الجيوسياسية، وخطة عمل المجموعة على صعيد تعزيز وتمويل جاهزية القطاع الصحي، والتقدم المحرز بشأن خطط ومبادرات المسار المالي لمجموعة العشرين.

ويشارك في الاجتماع معالي وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، والمسؤولين في المنظمات الدولية والإقليمية.

ضم وفد الدولة سعادة سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، وسعادة علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا الهاشمي مدير مشاريع في وزارة المالية.

ناقش الاجتماع آخر التطورات الاقتصادية العالمية والمتعلقة بأثار التحديات الجيوسياسية، وآفاق النمو الاقتصادي العالمي، والتضخم، والأمن الغذائي، وتأثرات سلاسل الإمداد على حركة التجارة العالمية، كما استعرض آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع الصحي وقدرات الدول على تعزيز الاستجابة المطلوبة لدعم تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كوفيد-19. بالإضافة إلى مناقشة قضايا الاستقرار المالي العالمي الراهنة ومن أبرزها مخاطر القطاع المالي وتأثيرها على الاقتصاد الكلي والعملات الرقمية ومعالجة الديون.

وتباحث الأعضاء خلال الاجتماع حول المخاطر المالية والاقتصادية المرتبطة بالمناخ، والتقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل المجموعة بشأن توسيع نطاق التمويل المستدام، وتعزيز مرونة البنية التحتية والاستثمارات، وتحقيق الشمول المالي الرقمي مع التركيز على الفئات الأقل تمثيلا، إلى جانب مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ أجندة المجموعة بشأن مشروع الضريبة العالمية.

وفيما يتعلق بأولويات الرئاسة الإندونيسية لأجندة الصحة العالمية، أعلن معالي محمد بن هادي الحسيني خلال الاجتماع عن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم صندوق الوساطة المالي للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يوفر هذا الصندوق موارد إضافية طويلة الأجل لمساعدة الدول النامية على الاستعداد بشكل أفضل للأوبئة في المستقبل.

وأكد معاليه أهمية دور المجموعة في تنسيق السياسات المالية والنقدية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل تواصل ارتفاع الأسعار وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وأوضح معاليه أهمية تعزيز التعاون العالمي بشأن معالجة مختلف التحديات المتعلقة بتغيّر المناخ، وقال معاليه: "تحرص دولة الإمارات، بصفتها البلد المضيف لمؤتمر الأطراف "COP28" عام 2023، على مواصلة العمل مع مجموعة العشرين لاتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة المخاطر الناجمة عن تحديات تغيّر المناخ." وحول موضوع التمويل المستدام، قال معاليه: "نؤكد أهمية دور القطاع الخاص في أجندة التمويل المستدام لمجموعة العشرين، ونشجع على تعزيز مشاركة هذا القطاع في تحقيق إطار تمويل مستدام عملي ومنظم وعادل."

وفيما يتعلق بالضرائب العالمية ومشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المشترك بين دول مجموعة العشرين (20) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أكد معاليه على أهمية ملائمة القواعد والخطة الزمنية للتطبيق مع البنية الضريبية في العديد من الدول، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى حل يدعم التوزيع العادل للحقوق الضريبية بين الدول بموجب الركيزة الأولى، ويُعزز التعاون الدولي بين بيئة الأعمال وصُناع السياسات الضريبية عند البدء بتنفيذ المشروع.

والتقى معالي محمد بن هادي الحسيني على هامش الاجتماع مع معالي لورانس وونغ نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في سنغافورة، ومعالي نور الدين نباتي وزير الخزانة والمالية في تركيا، و ناقش اللقاءين سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن التباحث بشأن تعزيز التنسيق الثنائي في إطار أولويات مجموعة العشرين.

يذكر أن الاجتماع الثالث لوكلاء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية للعام 2022 كان قد سبق اجتماع الوزراء والمحافظين، حيث انعقد في 13 و14 يوليو 2022. وسيعقد الاجتماع الرابع والأخير لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين للعام 2022، في شهر أكتوبر في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز