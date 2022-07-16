رقم قياسي.. بيع عنقود عنب في اليابان بأكثر من 10 آلاف دولار

المصدر: البيان

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بيع عنقود عنب فاخر بسعر قياسي بلغ 1.5 مليون ين أو أكثر من 10 آلاف دولار في أول مزاد لهذا العنب هذا العام بوسط اليابان.

وطرح عنب "روبي رومان" في المزاد أمس الجمعة في سوق للبيع بالجملة بمدينة كانازاوا في محافظة إيشيكاوا.

يذكر أن هذا العنب الفاخر مطور في المحافظة وطرح في الأسواق لأول مرة العام 2008، ويمكن أن تباع تشكيلة منه فقط إذا استوفت معايير صارمة، حيث يتعين أن يكون قطر كل حبة عنب 3.1 سم على الأقل، ويتعين أن تكون نسبة السكر في كل عنقود عنب 18 في المائة أو أكبر، بحسب موقع "اليابان بالعربي".

وطُرح في المزاد ما إجماليه 187 عنقود عنب أرسلها مزارعون من أرجاء المحافظة. وكان أعلى مزاد لعنقود مكون من 27 حبة عنب بوزن 800 غرام. وكان سعر العنقود أعلى بنحو 700 دولار مقارنة برقم قياسي سابق سجل العام الماضي.

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