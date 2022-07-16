"الوون" الكوري الجنوبي يهبط إلى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً

المصدر: يونهاب

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هبطت العملة الكورية الجنوبية أمس الجمعة إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي منذ أكثر من 13 عاما بسبب المخاوف من الركود الاقتصادي وقرارات تشديد السياسات النقدية حول العالم.

وبلغ سعر الدولار عند الإغلاق 1,326.10 وون، بانخفاض قدره 14 وون عن إغلاق الجلسة السابقة. وقد هبط سعر تداول العملة المحلية خلال فترة التداول حتى وصل إلى 1,326.70 وون للدولار.

ويمثل سعر الإغلاق أمس أدنى إغلاق حتى الآن خلال هذا العام، وهو الأدنى منذ 29 أبريل 2009، عندما بلغ سعر الدولار 1340.70 وون عند الإغلاق.

ومنذ أن انخفضت قيمة العملة الكورية إلى مستوى 1,300 يوم 23 يونيو، وهي المرة الأولى منذ ما يقرب من 13 عاما، تسارع ضعف العملة المحلية وسط المخاوف من أن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود. وقد انخفضت عملة الوون بنحو 10% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 9.1% على أساس سنوي في يونيو، وهي أعلى نسبة للتضخم منذ 41 عامًا، وتمثل ارتفاعا كبيرة مقارنة بنسبة التضخم البالغة 8.6% في مايو.

وارتفعت قيمة مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أيضا بنسبة 11.3% على أساس سنوي في يونيو.

وبسبب ارتفاع نسبة التضخم بدرجة فاقت التوقعات، يتوقع بعض اللاعبين في السوق أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في اجتماع السياسة النقدية المقرر في يوليو.

ونظرًا لسرعة رفع سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، فمن المتوقع قريبا أن تتجاوز أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سعر الفائدة في كوريا الجنوبية، مما قد يؤدي إلى تدفق رأس المال الأجنبي خارج البلاد سعيا وراء عوائد أعلى.

ويخشى أن تؤدي التدفقات الخارجية لرأس المال الأجنبي إلى زيادة الضغط الهبوطي على العملة الكورية. وسوف يؤدي ضعف عملة الوون الكورية إلى وضع مزيد من الضغوط على التضخم، لأنه يرفع تكاليف الاستيراد.

وقد نفى صناع السياسات المالية احتمال تدفق رؤوس المال إلى الخارج بدرجة حادة، لكن المتداولين الأجانب حققوا صافي بيع للسندات الكورية الجنوبية لأول مرة منذ 18 شهرًا في يونيو.

وقال الخبراء إن سعر صرف الدولار قد يتجاوز المستوى 1350 وون وما فوقه، حيث من المرجح أن يظل الطلب على الدولار قويا في الوقت الحالي بسبب الابتعاد من المخاطرة.

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