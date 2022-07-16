تراجع أرباح «ويلز فارجو» في الربع الثاني

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

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أدت الزيادة الكبيرة في مخصصات تغطية مخاطر القروض المشكوك في تحصيلها، مع تزايد احتمالات ركود الاقتصاد، إلى تراجع كبير في أرباح بنك ويلز فارجو الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأعلن البنك أمس الجمعة تراجع أرباحه في الربع الثاني مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، إلى 3.12 مليارات دولار بما يعادل 0.74 دولار للسهم، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين.

وحقق البنك في الربع الثاني من العام الماضي أرباحاً بقيمة 6.04 مليارات دولار، بما يعادل 1.38 دولار للسهم الواحد.

وكان المحللون يتوقعون وصول أرباح الربع الثاني من العام الحالي إلى 0.86% دولار للسهم، بدون حساب البنود الخاصة. وفي الوقت نفسه، تراجعت إيرادات ويلز فارجو خلال الربع الثاني 16% سنوياً إلى 17.03 مليار دولار مقابل 20.27 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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