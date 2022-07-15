الذهب يسجل خامس خسارة أسبوعية مع ارتفاع الدولار

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مسجلةً خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1704.59 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت غرينتش، ليخسر 2.1 % منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % إلى 1701.70 دولار.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوياته في 20 عاماً، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدن النفيس بأكثر من 2% أمس الخميس.

وقال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشدداً في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.

وتزيد معدلات الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات اليوم الجمعة، مما عزز سعر الذهب بشكل طفيف.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.1 % إلى 18.18 دولاراً للأوقية، لتخسر حوالي 6% هذا الأسبوع متجهة إلى سابع خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 840.53 دولاراً للأوقية. وانخفض البلاتين حوالي 6.4 % هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر.

وارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 1904.27 دولارات، لكنه انخفض 13 % هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر الماضي.

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