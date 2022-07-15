اكتشاف احتياطات كبيرة من "معادن نادرة" في تركيا تكفي العالم لقرون

المصدر: البيان

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أشار تقرير إعلامي بريطاني أن تركيا دخلت منافسة مع الصين في مجال العناصر الأرضية النادرة.

وبحسب تقرير صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أعادت "سبوتنيك" نشر مقتطفات منه، فإن الاكتشاف الجديد في تركيا سينهي احتكار بكين لهذه المواد المهمة التي تعتمد عليها الصناعات النظيفة وبخاصة السيارات الكهربائية.

وأضاف التقرير أن العناصر المكتشفة تشمل مجموعة من المعادن الحيوية لتخزين الطاقة البديلة، وقد تم اكتشافها بالقرب من مدينة إسكيشهير في سهل الأناضول الأوسط بتركيا.

وأشار التقرير إلى أن كمية الرواسب من هذه المواد النادرة تصل إلى 694 مليون طن، مما يعتبر ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد احتياطي الصين، مضيفا أنها "ستكفي العالم لألف عام".

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام صينية، نقلا عن مصادر مطلعة في هذا المجال: "الصين ستظل محتفظة بتفوقها التكنولوجي في صناعة العناصر الأرضية النادرة العالمية في المستقبل. واكتشاف احتياطي عناصر نادرة في تركيا لن يكون له تأثير يذكر على مكانة الصين العالمية".

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