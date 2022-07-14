تراجع أرباح «جيه بي مورجان تشيز» الفصلية

المصدر: نيويورك - د ب أ

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تراجعت أرباح بنك «جيه بي مورجان تشيز» الأمريكي خلال الربع الثاني من العام، حيث قامت الشركة بالاحتفاظ بمزيد من الأموال ضمن المبالغ التي يمكنها الاستفادة بها في حال تعثر القروض الحالية، مما يمنعها من استخدام الأموال من أجل تحقيق المزيد من الأرباح.

وسجل عملاق البنوك صافي أرباح قدرها 8.65 مليارات دولار من 11.95 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2021.

وحذر الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، من احتمال وجود مخاطر في المستقبل القريب، على الرغم من قوله إن الشركة ستبذل قصارى جهدها لضمان تحقيق الأرباح.

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