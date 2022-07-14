الدولار يواصل ارتفاعه ويدفع اليورو والين لأدنى مستويات في عقود

المصدر: لندن - رويترز

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واصل الدولار الارتفاع، اليوم الخميس، ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عاماً أمام الين، ويقترب من التعادل مع اليورو، وسط تكهنات من المتعاملين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي، سيرفع الفائدة لمكافحة التضخم.

ودفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية، سعر الدولار للصعود بشدة، باعتباره ملاذاً آمناً للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات بأكثر من 13 % هذا العام، وزاد بمقدار 0.2 نقطة مئوية اليوم إلى 108.500.

وصعد الدولار بأكثر من 1 % أمام الين، ليزيد على 139 يناً للدولار لأول مرة منذ عام 1998. وارتفع في أحدث تداول 1.3 % إلى 139.18 يناً للدولار.

وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار، بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى لأول مرة منذ 20 عاماً. ونزل سعر العملة الموحدة 0.5 % خلال اليوم، وهبط في أحدث تداول 0.3 %، ليسجل 1.00310 دولار.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.2 %، إلى 1.18580 دولار، مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد البريطاني، على الرغم من إظهار بيانات، أمس الأربعاء، ارتفاعاً غير متوقع في الناتج المحلي في شهر مايو/ أيار.

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