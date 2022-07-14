ارتفاع أرباح «إريكسون» في الربع الثاني

المصدر: استوكهولم - د ب أ

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أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات السويدية العملاقة «إريكسون»، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من العام.

وسجلت إريكسون النتيجة، في ظل زخم الأعمال القوي المستمر خلال هذه الفترة.

وسجلت الشركة في ربع العام، الذي انتهى في حزيران/يونيو الماضي، صافي أرباح بلغ 4.7 مليارات كرونة سويدية (443 مليون دولار)، أو 1.35 كرونة للسهم، مقارنة مع تسجيلها 3.9 مليارات كرونة، أو 1.1 كرونة للسهم قبل عام.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 7.3 مليارات كرونة، مقابل 5.8 مليارات كرونة على أساس سنوي.

كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، باستثناء رسوم إعادة الهيكلة إلى 7.4 مليارات كرونة، مقابل 5.8 مليارات كرونة، تم تسجيلها في العام الماضي.

وارتفع صافي مبيعات الشركة السويدية إلى 5. 62 مليار كرونة، مقابل تسجيل مبيعات بقيمة 54.9 مليار كرونة في الربع الثاني من عام 2021.

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