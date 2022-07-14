توقع ارتفاع قياسي للتضخم الأوروبي إلى 7.6 % هذا العام

المصدر: بروكسل - د ب أ

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نشرت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس توقعاً جديداً يفيد بارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو «لمستويات تاريخية» تبلغ 6.7% خلال عام 2022.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي باولو جينتيلوني في بيان إن التوقع «عرضة للغموض ومخاطر حدوث تطورات سلبية»، مشيراً إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتهديدات التي تواجهها إمدادات الغاز بالاتحاد الأوروبي.

وتوقعت المفوضية أن يصل معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي 8.6% خلال عام 2022، على أن ينخفض المعدل خلال عام 2023 إلى 4% في منطقة اليورو و4.6% في الاتحاد الأوروبي.

وأبقت المفوضية الأوروبية على توقعها بالنسبة لنمو اقتصاد منطقة اليورو 2.7% خلال عام 2022، بدون تغيير عن التوقعات خلال شهر مايو الماضي وتوقعت المفوضية نمو الاقتصاد بنسبة 1.5% خلال 2023.

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