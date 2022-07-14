النفط ينتعش رغم نمو المخزونات الأمريكية

المصدر: نيويورك- رويترز

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ارتفعت أسعار النفط أمس متعافية من موجة البيع المكثف في اليوم السابق، على الرغم من زيادة في مخزونات الخام الأمريكية وبعد أن عززت أرقام التضخم القوية في الولايات المتحدة موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كي يرفع الفائدة بدرجة كبيرة مجدداً.

وارتفع خام برنت 1.43 دولار إلى 100.93 دولار للبرميل خلال التعاملات في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.87 دولار إلى 97.69 دولار. باع المستثمرون عقود النفط الآجلة وسط مخاوف من أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لوقف التضخم ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتضر بالطلب على النفط. وحذرت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية في تقارير شهرية هذا الأسبوع من ضعف الطلب لا سيما في أكبر اقتصادات العالم.

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