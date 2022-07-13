مستوى قياسي لمؤشر الاستهلاك الأمريكي بـ 9,1 %

المصدر: واشنطن - أ ف ب

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ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة 9,1 % على مقياس سنوي حتى يونيو الماضي، في أسرع زيادة مسجّلة منذ نوفمبر 1981، وفقاً لبيانات حكومية صدرت اليوم الأربعاء.

وأفادت وزارة العدل بأن مؤشر أسعار المستهلك قفز 1,3 % مدفوعاً بالارتفاع القياسي في سعر البنزين.

وباستثناء الأسعار المتقلّبة للمواد الغذائية والطاقة، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 5,9 % خلال العام الماضي، بوتيرة أقل بطئاً مما كانت عليه في مايو، وفق البيانات الرسمية.

لكن المعدل ارتفع 0,7 % مقارنة مع شهر مايو، في زيادة طفيفة عن الشهرين السابقين.

وساهمت الطاقة بنصف الزيادة الشهرية، إذ قفز البنزين بنسبة 11,2 % في يونيو، و59,9 % خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.

ودفعت الحرب في أوكرانيا أسعار الطاقة والغذاء العالمية للارتفاع. وسجلت أسعار الغاز الأمريكي الشهر الماضي في محطات التوزيع ارتفاعاً قياسياً تجاوز 5 دولارات للغالون ومع ذلك، فقد تراجعت الأسعار في الأسابيع الأخيرة.

كما ارتفعت أجور السكن وأسعار المواد الغذائية في يونيو إلى جانب أسعار السيارات، رغم أن الأسعار استقرت أو تباطأت مقارنة مع الشهر الماضي بحسب البيانات.

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