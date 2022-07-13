الذهب يستقر قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: وام

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استقرت أسعار الذهب عالمياً خلال تداولات اليوم، مع ترقب المستثمرين حول العالم صدور بيانات التضخم الأمريكية.

ويعول المستثمرون على بيانات التضخم الأمريكية لرصد ما إذا كان مؤشر أسعار المستهلكين سيواصل الارتفاع من أعلى مستوياته في 40 عاماً ما يعني اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي نحو مزيد من الرفع لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة "11:11 صباحاً بتوقيت الإمارات"، انخفضت أسعار المعدن الأصفر هامشياً في المعاملات الفورية بنسبة 0.04% إلى 1725.56 دولار للأونصة .

ونزلت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.02% إلى 1725.8 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.08% إلى 18.94 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.07% إلى 2021.03 دولار، بينما زاد البلاتين 0.25% إلى 829.2 دولار.

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