الذهب يواصل التراجع.. إليك السعر المسجل اليوم

المصدر: وام

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هبطت أسعار الذهب عالمياً خلال تداولات اليوم، لتواصل تراجعها بعد أن سجلت أمس أدني مستوياتها خلال 9 أشهر مع استمرار صعود الدولار الأمريكي.

وتأثرت شهية المستثمرين تجاه المعدن الأصفر عقب الارتفاع الكبير في سعر الدولار الأمريكي الذي بات ملاذا مفضلا للمستثمرين للتحوط من مخاوف الركود المحتمل أثر تحرك البنوك المركزية الكبرى حول العالم لرفع الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم.

وتتلقى العملة الأمريكية دعما قوياً في ظل التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من نظائره حول العالم.

وبحلول الساعة "10:22 صباحاً بتوقيت الإمارات"، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.25% إلى 1729.92 دولار للأونصة .. فيما نزلت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.21% إلى 1721.65 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 1.39% إلى 18.86 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.57% إلى 2111.7 دولار، ونزل البلاتين 1.41% إلى 847.1 دولار.

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