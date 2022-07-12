تويتر يعتبر انسحاب ماسك من صفقة شراء المنصة لاغياً

المصدر: أ ف ب

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اعتبرت شركة "تويتر" في كتاب أرسلته إلى إيلون ماسك "الإثنين" أنّ انسحاب الملياردير من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء منصّة التواصل الاجتماعي هو قرار "لاغ وغير مبرّر"، مؤكّدة أنّها التزمت من جانبها بكلّ ما نصّ عليه الاتّفاق المبرم بين الطرفين في أبريل.

وفي حين يتّهم ماسك تويتر بعدم الالتزام ببنود الاتّفاق، ولا سيّما بعدم تزويده بكلّ البيانات المتعلّقة بالحسابات المزيّفة على المنصّة، قالت شركة "تويتر" في خطاب رسمي أرسلته إلى ماسك وممثّليه ونشره الموقع الإلكتروني لسلطة أسواق المال الأميركية إنّها، وبناء على ما تقدّم، تطالب مالك شركتي تسلا وسبايس إكس بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق.

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