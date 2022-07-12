جنوب أفريقيا تخطط لتسريع زيادة إمداد الكهرباء

المصدر: جوهانسبرغ - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد جنوب أفريقيا لاتخاذ خطوات لتسريع زيادة إمداد الكهرباء بعدما نفذت شركة الطاقة الحكومية إسكوم عدداً قياسياً من مرات الانقطاع الكهربائي، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال الرئيس سيريل رامافوسا أمس، في خطابه الأسبوعي، إن الحكومة تتشاور بشأن الإجراءات وستعلن عن «مجموعة شاملة من الخطوات» في الأيام المقبلة بشأن كيف تعتزم التصدي لانقطاع الكهرباء.

وأعلنت إسكوم الشهر الماضي عن ما يطلق عليه خفض كهرباء من المستوى السادس، وفيه أزالت ستة آلاف ميغا واط من الشبكة الوطنية، للمرة الأولى خلال أكثر من عامين. وأدى انقطاع الكهرباء إلى دعوات من الشركات والنقابات العمالية وأحزاب المعارضة لرامافوسا وحكومته باتخاذ تحرك سريع.

وقال رامافوسا إنه في حين أن اتخاذ خطوات مثل رفع الحد الذي يجب أن تتقدم عنده المشروعات الخاصة بطلب ترخيص لتوليد الكهرباء للحصول على 100 ميغا واط، وجعل الأراضي متاحة على طول محطات الكهرباء الموجودة من أجل الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة، سيؤتي بثماره في الشهور المقبلة، إلا أنه ليس كافياً للتصدي للأزمة التي تواجهها البلاد.

وأضاف: «الرسالة واضحة: هذا ليس وقت للقيام بالعمل كالمعتاد، ونحن بحاجة إلى التصرف بجرأة لجعل تخفيف الأحمال شيئاً من الماضي»، مستخدماً المصطلح المحلي لعمليات قطع الكهرباء المخطط لها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز