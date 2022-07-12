زيادة صادرات كوريا %4.7 في 10 أيام

المصدر: سول - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

زاد حجم الصادرات في كوريا الجنوبية بنسبة 4.7% خلال الأيام العشرة الأولى من يوليو الجاري عن العام السابق، لتصل إلى نحو 15.7 مليار دولار حسبما أعلنت دائرة الجمارك في البلاد أمس.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد أيام العمل خلال هذه الفترة كان 7 أيام، وهو أقل من الفترة نفسها العام الماضي (8 أيام) بيوم واحد. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، زاد متوسط حجم الصادرات اليومية بمقدار 19.7%، بينما ارتفعت الواردات بمقدار 14.1% عن العام الماضي، لتصل إلى 21.3 مليار دولار تقريباً. ونجم عن ذلك تسجيل عجز تجاري بلغ 5.5 مليارات دولار، مقارنة بـ3.6 مليارات دولار لنفس الفترة العام الماضي.

وبلغ العجز التجاري منذ بداية هذا العام حتى 10 يوليو 15.8 مليار دولار تقريباً.

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