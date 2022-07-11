أسهم أوروبا تهبط بضغط أزمة إمدادات الطاقة وإصابات «كوفيد»

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بفعل خسائر للأسهم الحساسة للاقتصاد وسط مخاوف بشأن نقص في إمدادات الطاقة وإصابات جديدة بـ«كوفيد19» في الصين، وهو ما يؤثر سلباً على شهية المستثمرين للمخاطرة ويبرز المخاوف حيال ركود اقتصادي.

وبدأ نورد ستريم 1، وهو أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، صيانة سنوية اليوم ومن المتوقع أن تتوقف التدفقات لعشرة أيام لكن حكومات وأسواقاً وشركات يساورها القلق بأن الإغلاق ربما يجري تمديده بسبب الحرب في أوكرانيا.

وارتد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عن 3 جلسات متتالية من المكاسب ليغلق منخفضاً 0.5% بعد أن سجل يوم الجمعة أفضل أداء أسبوعي في 7 أسابيع.

وهبطت أسهم شركات صناعة السيارات المنكشفة على الصين 2.8% لتأتي في مقدمة القطاعات الأوروبية الخاسرة ولتدفع المؤشر داكس الألماني ليغلق منخفضاً 1.4%.

وتراجعت أسهم شركات التعدين 1.9% مع هبوط أسعار المعادن وخام الحديد بفعل المخاوف من أن تزايد الإصابات بـ«كوفيد19» في الصين قد يؤدي إلى فرض المزيد من القيود.

ومن بين أبرز الخاسرين في جلسة اليوم، هبط سهم يونيبر الألمانية للطاقة 14.4% مع تضرر الشركة بشدة من هبوط في إمدادات الغاز من روسيا.

وينتظر المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم الأربعاء بحثاً عن مزيد من القرائن بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، يليها انطلاق موسم أرباح الشركات للربع الثاني من العام للاسترشاد بها على أداء الشركات وسط تضخم مرتفع وتشديد الأوضاع المالية.

وهبط مؤشر بنوك منطقة اليورو 2.3 % حاذياً حذو هبوط حاد في عوائد السندات في المنطقة.

لكن القطاعات الدفاعية أظهرت أداءً متماسكاً، وصعد مؤشر أسهم شركات المرافق 1.3%.

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