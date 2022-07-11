9 % تراجع مخزونات النفط الخام في أوروبا

المصدر: لندن - رويترز

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أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك اليوم أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته في أوروبا هبطت أكثر من 9 % على أساس سنوي في يونيو الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات النفط تراجعت 7.8 % على أساس سنوي إلى 429.46 مليون برميل، لكنها ارتفعت 0.2 % من مايو.

وهبطت مخزونات الخام والمنتجات النفطية 9.2 % على أساس سنوي إلى 1003.52 مليون برميل الشهر الماضي، وانخفضت 0.1 % من مايو.

وتراجعت مخزونات البنزين 0.5 % على أساس شهري إلى 110.16 ملايين برميل في يونيو، لكنها ارتفعت 2.4 % على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية للخام زاد 9.5 % على أساس سنوي إلى 9.597 ملايين برميل يومياً في يونيو بزيادة 2% من مايو.

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