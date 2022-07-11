تراجع النفط بضغط مخاوف الركود العالمي

المصدر: ملبورن - رويترز

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هبطت أسعار النفط نحو دولار واحد اليوم الاثنين في تعاملات متقلبة بعد أن طغت المخاوف بشأن الركود العالمي وقيود الصين لمكافحة كوفيد 19 على المخاوف المستمرة بشأن نقص المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 82 سنتاً أو 0.8% إلى 106.20 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0314 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 1% إلى 103.75 دولارات للبرميل.

وكانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة عامة في مناطق من جنوب شرق آسيا.

وسجلت تعاقدات كل من الخامين انخفاضاً أسبوعياً الأسبوع الماضي بعد أن هيمنت على السوق مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم قد يؤدي إلى ركود ويضعف الطلب على النفط.

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