أمريكا تتجه لإلغاء رسوم على واردات صينية

المصدر: واشنطن - د ب أ

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قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو إن الرئيس جو بايدن قد يلغي بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات صينية على الرغم من أن أي إجراء يجب أن يتجنب الإضرار بالعمال الأمريكيين. ونقلت وكالة بلومبرج عن رايموندو قولها في مقابلة مع «إن بي سي»: «الرئيس بصدد اتخاذ القرار.. ولذا كنا نقدم له إحاطات وأتوقع أنه سيتخذ قراراً قريباً».

وكان بايدن يدرس تخفيف بعض الرسوم المفروضة على الصين والتي تعود إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب منذ بعض الوقت. وناقش كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين العقوبات الاقتصادية الأمريكية والرسوم الجمركية الأسبوع الماضي. ويطالب آخرون مثل وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية للمساعدة في الحد من التضخم.

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