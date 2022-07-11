توقع تراجع مبيعات ألعاب الفيديو بعد انحسار الجائحة

المصدر: نيويورك - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوقع محللون اقتصاديون، تراجع مبيعات ألعاب الفيديو خلال العام الحالي، لأول مرة منذ 2015، بعد الازدهار الكبير الذي سجلته هذه المبيعات خلال العامين الماضيين، بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، واضطرار أغلب الناس إلى قضاء وقت طويل في المنزل، بسبب القيود التي تم فرضها لمنع انتشار الفيروس.

وقالت شركة الأبحاث الأمريكية، أمبير أنالاسيز، إن سوق محتوى وخدمات ألعاب الفيديو في العالم، ستنكمش خلال العام الحالي بنسبة 2. 1 % سنوياً، إلى 188 مليار دولار.

وذكر موقع سي نت دوت كوم، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن التراجع السنوي لسوق ألعاب الفيديو، يأتي بعد الازدهار خلال سنوات الجائحة، حيث زاد حجم السوق خلال الفترة من 2019 إلى 2021، بنسبة 26 %، لتسجل في العام الماضي مستوى قياسياً قدره 191 مليار دولار تقريباً، بحسب أرقام شركة أمبير.

وأشار تقرير شركة الأبحاث إلى نقص الإمدادات والصراع الروسي الأوكراني، والركود الاقتصادي المحتمل، باعتبارها أسباباً للتراجع المتوقع لمبيعات الألعاب، لكن في نفسه، يتوقع المحللون نمو مبيعات ألعاب الفيديو خلال العام المقبل، لتتجاوز المستويات القياسية المسجلة عام 2021، لتصل من 191 مليار دولار، إلى 195 مليار دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز