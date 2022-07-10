لتقليص أيام العمل إلى 4.. فالنسيا تمنح 5500 يورو عن كل عامل للشركات

المصدر: البيان

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تبنت حكومة فالنسيا، كأول إقليم في إسبانيا، قرار تقديم مساعدة مباشرة لتقليص أيام العمل إلى أربعة أيام أو اثنتين وثلاثين ساعة في الأسبوع.

ووضعت الحكومة الفالنسية شروطا لاستحقاق المنحة، أولها أن يكون للشركات المهتمة بالتحول إلى أربعة أيام عمل، مركز عمل يقع في إقليم فالنسيا.

وستمنح الحكومة إعانات للعمال الذين، يرون أن عملهم بدوام كامل قد انخفض بنسبة 20٪ على الأقل. مساعدة إضافة من دون أن يتأثر الرابت، وفق موقع "إسبانيا بالعربي".

تم تحديد إعانة بالنسبة للسنة الأولى لتطبيق البرنامج، قدرها 5492.19 يورو لكل عامل مدرج في الخطة لتقليل ساعات العمل، والتي يجب أن توافق عليها الشركة.

واعتبارا من السنة الثانية، تم إنشاء إعانة قدرها 2746.10 يورو لكل عامل و1373 يورو للسنة الثالثة.

مع الأخذ في الاعتبار الحد الأقصى لمدة البرنامج (3 سنوات)، سيكون الحد الأقصى لمبلغ الدعم الذي قد تتلقاه الشركة المستفيدة، لكل عامل تم تعيينه في الخطة، 9611 يورو.

والعرض، الذي نُشر الخميس الماضي، يحدد الحد الأقصى للمبلغ لكل شركة بـ 200 ألف يورو لخطة السنوات الثلاث.

بالإضافة إلى ذلك، سيؤثر التزام العمل بتقليل يوم العمل العادي على عدد معين من العمال اعتمادا على حجم القوى العاملة.

نشرت الجريدة الرسمية لإقليم فالنسيا هذا الخميس أمر مدير الاقتصاد رافائيل كليمنت، مع أسس البرنامج. وأكدت مصادر أنه أنه قبل نهاية العام، من المتوقع أن يتم منح الدعم بالفعل.

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