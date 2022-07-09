العمالة في أستراليا سلعة مفقودة.. مقهى يبحث عن عامل بإعلان قرب المطار قيمته 10 آلاف دولار

المصدر: البيان

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يبحث أحد مقاهي سيدني بشتى الوسائل عن عامل لوظيفة، وعندما لم يوفق بالطرق العادية، لجأ إلى حملة إعلانية باهظة الثمن على أمل إصلاح نقص العمالة، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

ويبحث Bay Ten Espresso في Lavender Bay عن توظيف طاهٍ منذ شهور، لكن طرق الإعلان التقليدية لم توفقه.

وذكرت مالكة المطعم أنهم قبل وباء كورونا، كانوا ينشرون الإعلان ويكون هناك 200 متقدم على الأقل، كما كانوا يضطرون لإغلاق الإعلان بعد مضي 24 ساعة.

ولمحاولة ملء الشاغر الوظيفي، استأجر المقهى لوحات إعلانية على طول طريق M2 بالقرب من المطار للإعلان عن الوظيفة.

يذكر أن استئجار اللوحات الإعلانية لا يعد رخيصاً ويمكن أن يكلف ما بين 5000 دولار و10000 دولار في الأسبوع.

وتقول هيئات الصناعة إن أستراليا بحاجة إلى المزيد من العمال الأجانب لملء الوظائف الشاغرة المتزايدة في صناعة الضيافة.

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