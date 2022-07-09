«بتكوين» ترتفع 13 % في أسبوع

المصدر: نيويورك - د ب أ

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تتجه العملة الرقمية المشفرة «بتكوين» نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أكتوبر الماضي، بفضل عودة جاذبية الأصول الاستثمارية الأعلى مخاطرة في الأسواق العالمية بشكل عام. وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم ارتفعت خلال الأسبوع الحالي بأكثر من 13%. وتخلت العملة المشفرة عن جزء من مكاسبها بعد وصولها إلى أكثر من 22 ألف دولار للوحدة الواحدة، عقب اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي الذي أدى إلى تراجع أسواق الأسهم.

كما حققت العملات الرقمية الأخرى مثل إيثر وأفالانش وسولانا مكاسب كبيرة خلال الأيام الأخيرة، وهو ما ساعد في ارتفاع القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية المشفرة في العالم إلى حوالي تريليون دولار. ويرجح بعض خبراء السوق الرقمية أن يعمل هذا الارتفاع على توفير دعم على المدى القصير للبتكوين.

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