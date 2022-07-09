«فاو»: أسعار المواد الغذائية في العالم تواصل التراجع

المصدر: باريس - أ ف ب

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واصلت أسعار المواد الغذائية في العالم تراجعها في يونيو للشهر الثالث على التوالي مع تدني أسعار القمح للمرة الأولى، بحسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو». وأثارت اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية مخاوف من أزمة جوع عالمية.

وتعد مناطق زراعة الحبوب في روسيا وأوكرانيا بمثابة سلة خبز رئيسية للعالم، مع حصة ضخمة من الصادرات العالمية للعديد من السلع الرئيسية مثل القمح والزيت النباتي والذرة. وبعدما سجل رقماً قياسياً في مارس في ظل الأزمة الأوكرانية، تقلص مؤشر «فاو» لأسعار المواد الغذائية الذي يرصد التطورات الشهرية لأسعار سلة من المواد الغذائية الأساسية في العالم، بنسبة 2.3% مع تدني معظم المؤشرات المتعلقة بالحبوب والزيوت النباتية والسكر في يونيو. ولا يزال أعلى بنسبة 23.1 % مقارنة بيونيو 2021.

وأوضح ماكسيمو توريرو كالن، رئيس قسم الاقتصاد في المنظمة: بالرغم من تراجع مؤشر «فاو» لأسعار المواد الغذائية في يونيو للشهر الثالث على التوالي، فقد بقي قريباً من السعر القياسي غير المسبوق الذي بلغه في مارس هذه السنة.

وتراجعت غالبية الأسعار في يونيو بما يشمل الحبوب والزيوت النباتية والسكر. وتقلص مؤشر «فاو» لأسعار الحبوب 4.1% مع تراجع سعر القمح بنسبة 5.7 % للمرة الأولى منذ مارس. وقالت «فاو» إن التراجع في يونيو نجم عن التوافر الموسمي بفعل المحاصيل الجديدة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وتحسن ظروف الزراعة في بعض الدول المنتجة الكبرى، وتوقعات الإنتاج الأعلى في روسيا الاتحادية.

ومن المتوقع أن يكون إنتاج روسيا من القمح، والذي يمثل مع محصول أوكرانيا ربع إمدادات العالم من هذه الحبوب، جيداً بشكل استثنائي هذا العام، بحسب «فاو». ومن المحتمل أن تصدّر روسيا ما يصل إلى 40 مليون طن في 2022 - 2023.

وتراجع مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 7.6 % في يونيو وسط تراجع أسعار زيت دوار الشمس وفول الصويا وزيت النخيل.

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