خسائر أسبوعية للنفط رغم الارتفاع 2 %

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2 % في تعاملات متقلبة، لكنها سجلت انخفاضاً أسبوعياً، حيث طغى القلق من تراجع محتمل للطلب نتيجة الركود على الإمدادات العالمية المحدودة. وترفع البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة لكبح التضخم، مما أثار مخاوف من أن يتسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض في خنق النمو، في حين كانت فحوص «كوفيد-19» الجماعية في شنغهاي هذا الأسبوع سببا للقلق من عمليات إغلاق محتملة قد تضر أيضا بالطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.14 دولار أو 2 % إلى 106.79 دولارات للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 1.53 دولار أو 1.5 % إلى 104.26 دولارات للبرميل. وسجل خام برنت انخفاضاً أسبوعياً بنحو 4 % وخام غرب تكساس الوسيط 3.7 %، عقب أول انخفاض شهري منذ نوفمبر. وكانت الأسعار قد هوت يوم الثلاثاء، عندما انخفض خام برنت 10.73 دولارات.

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