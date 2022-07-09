مخاوف الركود تزيد توقعات تراجع أسواق الأسهم

المصدر: نيويورك - د ب أ

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قالت مجموعة «بنك أوف أمريكا» المصرفية الأمريكية العملاقة إن المستثمرين يتجهون إلى تكديس السيولة النقدية أو الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية مع ارتفاع أسعار العائد، وهو ما يدفع أسعار السندات إلى التراجع، في ظل المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن تقرير المجموعة المصرفية القول إن حوالي 63 مليار دولار خرجت من أسواق الأسهم وتحولت إلى سيولة لدى المستثمرين خلال الأسبوع المنتهي يوم 6 يوليو الحالي. كما استردت صناديق الاستثمار حوالي 4.6 مليارات دولار. وأضاف البنك إن صناديق الأسهم الأمريكية سجلت أسبوعها الثاني من النمو، في حين سجلت سوق السندات العالمية ثاني أكبر تدفقات نقدية أسبوعية لها منذ 14 أسبوعاً بقيمة 2.4 مليار دولار، بفضل الإقبال على شراء سندات الخزانة وأدوات الدين الحكومي.

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