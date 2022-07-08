«برنت» يتماسك فوق 100 دولار بفعل استمرار مخاوف الإمدادات

المصدر: لندن - رويترز

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صعدت أسعار النفط أمس بعد خسائر كبيرة في الجلستين السابقتين مع عودة تركيز المستثمرين على قلة الإمدادات مع استمرار مخاوف الركود العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً أي 0.6 % إلى 101.30 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 65 سنتاً، أي 0.7 % إلى 99.18 دولاراً للبرميل.

وكانت المعاملات متقلبة بعد هبوط الأسعار في وقت ما من الجلسة بحوالي دولارين، ثم عاودت الزيارة وصعدت بنحو دولار واحد. وفي مؤشر على أن إمدادات النفط ربما تظل شحيحة، شددت واشنطن العقوبات المفروضة على إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» أوب من أمس الأربعاء لتضغط على طهران من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

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