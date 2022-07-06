الذهب قرب أدنى مستوياته في 7 أشهر

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار الذهب مقتربة من أدنى مستوياتها في 7 أشهر اليوم الأربعاء، إذ أضرت قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة بسعر المعدن الذي لا يدر عائداً.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1760.90 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1053 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه بنحو 2.6 % أمس الثلاثاء. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 % إلى 1759.00 دولاراً للأوقية.

وارتفع سعر الدولار المنافس للذهب كملاذ آمن للقيمة، مقترباً من أعلى مستوياته في 20 عاماً مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية للمشترين بالعملات الأخرى.

وواجه الذهب آثار رفع أسعار الفائدة وعائدات السندات على مستوى العالم ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء المعدن.

ورفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة في يونيو بأكثر مما رفعتها خلال 20 سنة مضت وفقاً لحسابات رويترز. ومع استمرار ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ عقود، ليس من المتوقع أن يتوقف رفع الفائدة هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 19.15 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.9 % إلى 867.71 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.8 % إلى 1947.82 دولاراً.

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