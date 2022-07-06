عودة مخاوف نقص الإمدادات ترفع النفط

المصدر: واشنطن - د ب أ

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عوضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعض الخسائر التي سجلتها يوم أمس وسط مخاوف من حدوث ركود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بـ1.1% إلى 103.91 دولارات، بعدما هوت بنحو 9.5% في الجلسة السابقة، مسجلةً أكبر خسارة في يوم واحد منذ مارس الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنصف في المئة إلى 99.95 دولاراً، بعدما أغلقت أمس دون مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ نهاية شهر أبريل.

وعاد التركيز لينصب على محدودية الإمدادات بعدما أمرت محكمة روسية بـ«إغلاق مؤقت» لميناء نوفوروسيسك النفطي، الحيوي لتصدير النفط الكازاخستاني، معللة قرارها بمخاوف بيئية.

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