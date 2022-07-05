الذهب يهبط دون 1800 دولار مع صعود الدولار

المصدر: أبوظبي - وام

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هبطت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم دون مستوى 1800 دولار لتتخلى عن مكاسبها الصباحية مع صعود الدولار الأمريكي.

وبحلول الساعة 05:33 مساء بتوقيت الإمارات نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.68% إلى 1795.68 دولاراً للأونصة فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب 0.31% إلى 1795.9 دولاراً للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.67% إلى 19.53 دولاراً للأوقية وهبط البلاتين 3.64% إلى 844.7 دولاراً في حين هبط البلاديوم 0.82% إلى 1896.28 دولاراً.

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