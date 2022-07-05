التضخم في تايلاند يقفز لأعلى مستوى منذ 14 عاماً

المصدر: د ب ا

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ارتفع معدل التضحم في تايلاند ليصل لأعلى مستوى منذ 14 عاما خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، مما يعزز من التوقعات بإمكانية رفع معدل الفائدة مطلع الشهر المقبل، وفي ظل تحذيرات من وزارة التجارة بأن ارتفاع الاسعار سوف يستمر حتى الربع الثالث.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن وزارة التجارة القول اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 66ر7% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال مسؤول بالوزارة رونارونج بولبيبات في مؤتمر صحفي إنه من المتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة مماثلة للربع الثاني، الذي ارتفعت الاسعار خلاله بنسبة 46ر6%.

مع ذلك، من المتوقع انخفاض أسعار المستهلكين خلال الربع الأخير من العام.

على الرغم من أنه من الصعب التنبؤ بوتيرة التضخم بسبب عوامل مختفلة تشمل ضعف العملة المحلية " البات"، فإن الوزارة أبقت على توقعاتها بالنسبة لمعدل التضخم خلال هذا العام عند 5ر4%.

ورجح بنك تايلاند أن يبلغ معدل التضخم 2ر6% خلال هذا العام.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي معدل الفائدة من نسبة منخفضة قياسية تقدر بـ 50ر0% خلال اجتماعه المقبل في 10 آب/أغسطس المقبل لاحتواء ارتفاع معدل التضخم.

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