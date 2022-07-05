التضخم في تركيا يصل لأعلى معدل منذ 24 عاماً خلال يونيو

المصدر: وكالات

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي، أمس الاثنين، ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى منذ 24 عاماً، في حين استمرت أسعار المنتجين في الارتفاع.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 62ز78% على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقارنة بـ 5ر73% في مايو السابق عليه. ويعد معدل التضخم خلال يونيو الماضي الأعلى منذ عام 1998.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم بصورة أساسية إلى ارتفاع تكاليف النقل بنسبة 37ر123%، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية بنسبة 93ر93%.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 95ر4% في نهاية الربع الثاني.

وأظهرت بيانات منفصلة أن أسعار المنتجين (الجملة) ارتفعت إلى 31ر138 % في يونيو الماضي مقارنة بـ 16ر132% في مايو السابق عليه.

وارتفعت أسعار قطاع الطاقة بنسبة 87ر317% على أساس سنوي في يونيو الماضي.

وارتفعت أسعار المنتجين على أساس شهري بنسبة 77ر6% في يونيو الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار الطاقة التي ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر151% عن مستواها خلال الشهر نفسه من العام الماضي، تهدد باستمرار ارتفاع معدل التضخم في تركيا خلال الشهور المقبلة.

من ناحيته، يتوقع إيركان إيرجوزيل المحلل الاقتصادي في بنك باركليز البريطاني وصول معدل التضخم في تركيا خلال أكتوبر المقبل إلى 88% سنويا ثم يبلغ 67% بنهاية العام إذا لم يحدث تراجع كبير جديد في سعر الليرة التركية أمام الدولار.

وأدت عوامل التضخم المحلية مع العوامل الخارجية إلى إعلان صندوق النقد الدولي أن تركيا ستسجل أكبر معدل تضخم في العالم خلال العام الحالي بعد فنزويلا والسودان وزيمبابوي.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً مثل الطاقة والغذاء 3ر57% سنوياً خلال الشهر الماضي مقابل 56% خلال مايو السابق عليه.

وقال إيرجوزيل: "نكافح لكي نقول إن الأسوأ قد مر (بالنسبة للتضخم في تركيا) بسبب استمرار تدهور مؤشر أسعار الجملة.. المؤشرات الأخرى تشير إلى توقعات أسوأ بالنسبة للتضخم".



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