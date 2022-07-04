عدوى "ثقافة الإضراب تطال طياري الخطوط الاسكندنافية

المصدر: أ ف ب

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قررت النقابة الرئيسية لطياري شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية التي تواجه صعوبات مالية الإثنين تنفيذ تهديدها بالإضراب بعد فشل المفاوضات بشأن الرواتب، كما ذكر رئيس الشركة الاسكندنافية.

وقالت الإدارة في بيان إن التحرك سيؤدي إلى إلغاء 50% من رحلاتها مما يؤثر على 30 ألف مسافر يوميًا.

واعلن المدير العام للشركة أنكو فان دير ويرف خلال مؤتمر صحافي الإثنين "قرر الطيارون بدء الإضراب" مستنكرا "ثقافة الإضراب" في وقت "تبحث فيه الشركة عن مستثمرين" لمواجهة صعوباتها المالية.

وأضاف "كيف يمكن أن يساعدنا الإضراب خلال الأسبوع الأكثر ازدحامًا منذ عامين ونصف في العثور على مستثمرين وجذبهم؟" منتقدًا "الإضراب السادس خلال 12 عامًا".

قدم أكثر من 900 طيار في السويد والنروج والدنمارك إخطارا بالإضراب لأجل غير مسمى في 9 حزيران/يونيو، نددوا فيه بالتضحيات التي طالبت بها الإدارة لناحية خفض رواتبهم بمعدل 30% على حد قولهم.

بدأ التلويح بالاضراب اعتبارا من 29 حزيران/يونيو. لكن المفاوضات مددت مرتين حتى الاثنين على أمل التوصل إلى اتفاق قبل أن يعلن فشلها.



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