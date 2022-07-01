تسليم أول ناقلة نفط تعمل بالوقود المزدوج في العالم بالصين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم تسليم أول ناقلة نفط من فئة سويز ماكس تعمل بالوقود والغاز الطبيعي المسال في العالم من قبل شركة قوانغتشو لبناء السفن الدولية المحدودة (CSSC) التابعة لمجموعة بناء السفن الصينية في نانشا بمدينة قوانغتشو يوم 28 يونيو الجاري.

وحسب "شينخوا، تبلغ حمولة السفينة 158 ألف طن، ويمكن أن تقلل حوالي 20٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وحوالي 85٪ من انبعاثات أكسيد النيتروجين، حوالي 99٪ من انبعاثات الجسيمات وانبعاثات أكسيد الكبريت عندما تنشغل بنمط الغاز الطبيعي المسال.

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