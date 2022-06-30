الذهب نحو تسجيل أسوأ ربع سنوي منذ 2021

المصدر: نيويورك - رويترز

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استقر الذهب أغلب الوقت، أمس، لكنه يواجه أسوأ ربع له منذ أوائل عام 2021، حيث تسبب الأداء الرائع للدولار في إبعاد المستثمرين. واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1817.01 دولاراً للأوقية، وتغيرت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للذهب قليلاً إلى 1816.90 دولاراً للأوقية.

ومن المنتظر أن تنخفض أسعار الذهب للشهر الثالث على التوالي، وتراجعت بنحو 6.2 % هذا الربع. وقال مات سيمسون، كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»، إن صعود العوائد والدولار الأمريكي لعب دوراً في ضعف أداء الذهب، لكنه أشار إلى أن الذهب المسعّر بعملات أخرى لم يكن أداؤه سيئاً للغاية.

ويحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين، ويمكن أن يسجل أفضل ربع له منذ أكثر من خمس سنوات، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 20.80 دولاراً للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 917.18 دولاراً وزاد البلاديوم 0.9 % إلى 1979.88 دولاراً.

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