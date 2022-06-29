بيتكوين وإيثيريوم أكثر العملات المشفرة تداولاً بين عملاء ساكسو بنك في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

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كشف ساكسو بنك، البنك المتخصص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة، عن تصدر عملتي بيتكوين وإيثيريوم قائمة العملات المشفرة الأكثر تداولاً بين العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتماشي مع أحجام التداول العالمية، وذلك بعد مرور عام على إطلاق منتج عملات الفوركس المشفرة للتداول.

واستأثرت بيتكوين بـ 57% من التداولات في المنطقة، فيما حازت إيثيريوم 40% منها، وشكل التداول بين بيتكوين والدولار الأمريكي 45% من أحجام التداول عالمياً على المنصة، تلاه مباشرة التداول بين إيثيريوم والدولار الأمريكي بنسبة 44%. وقاربت أحجام التداول على عملات الفوركس المشفرة 400 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال عام منذ إطلاقها، وتجاوزت أحجام التداول العالمي 3.4 مليارات دولار.

تأتي هذه النتائج فيما تشهد سوق العملات المشفرة تقلبات على مستوى العالم، حيث انخفضت قيمة بيتكوين وإيثيريوم بنسبة 50% عن أعلى مستوياتهما العام الماضي. وقال ستانيسلاف كوستيوخين، المالك التجاري لشريحة المتداولين: تظهر الأرقام الاهتمام الكبير بفئة الأصول الناشئة هذه في المنطقة. وتتميز دولة الإمارات في مجال الأصول المشفرة، التي تحظى باهتمام كبير.

وقال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تلعب الإمارات دوراً رائداً على مستوى العالم في هذا المجال، ونشهد حالياً مستويات عالية من الاهتمام والتداول من عملائنا في هذه الفئة من الأصول الناشئة، وندرك الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على الوصول وتوفير الحماية القانونية وحماية المستثمرين، وهو أمر مألوف في فئات الأصول الأكثر نضجاً.

وأضاف: شهدت الإمارات تطورات كبيرة من حيث المشهد التنظيمي فيها، وأعداد مزودي الخدمات الجدد، خلال العامين الماضيين، حيث وافقت الجهات التنظيمية في دبي وأبوظبي خلال الشهور الستة الماضية على أكثر من 30 رخصة لمزودي خدمات الأصول المشفرة، من بينهم جهتان مؤثرتان على مستوى العالم على منصتي باينانس وكراكن، اللتين تستعدان للانطلاق في الدولة.

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