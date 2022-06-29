الاقتصاد الأمريكي ينكمش في الربع الأول

المصدر: واشنطن - رويترز

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أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي انكمش قليلاً عن المتوقع في الربع الأول من هذا العام، وسط عجز تجاري قياسي واختناقات في سلاسل التوريد.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية: إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 1.6% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، معدلة بالخفض وتيرة التراجع البالغة 1.5 في المئة، التي أوردتها الشهر الماضي، وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تبقى وتيرة الانكماش بدون تغيير عند 1.5%.

وسجل أكبر اقتصاد في العالم نمواً قوياً بلغ 6.9% في الربع الرابع من 2021.

ونما إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل بلغ 1.8% في الربع الأول بدلاً من الوتيرة البالغة 3.1% المعلنة الشهر الماضي، ويعكس هذا الخفض تعديلات نزولية للخدمات المالية والتأمين، وأيضاً الرعاية الصحية.

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