مخزون الاحتياطي النفطي الأمريكي لأدنى مستوى منذ أبريل 1986

المصدر: نيويورك - رويترز

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بنحو 7 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 497.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1986 .

وأضافت الوكالة الحكومية أن إنتاج النفط الأمريكي ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يومياً على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو إلى 12.1 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020 .

وقالت الإدارة أيضاً إن معدلات تشغيل مصافي تكرير النفط الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2019 .

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