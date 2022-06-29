الذهب يرتد مرتفعاً وتوقعات رفع الفائدة تقلص المكاسب

المصدر: لندن - رويترز

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ارتدت أسعار الذهب ارتفاعاً اليوم الأربعاء مدفوعة بتراجع طفيف في العوائد مع استمرار تأثر جاذبيته كملاذ آمن إلى حد ما بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1826.98 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش مرتداً من أدنى مستوياته منذ أسبوعين عند 1811.70 دولاراً والذي لامسه في وقت سابق بالجلسة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 % إلى 1826.60 دولاراً.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية وانخفضت عوائد السندات وسط مخاوف متزايدة من أن صناع السياسات النقدية سيدفعون اقتصاداتهم باتجاه الركود في إطار مساعيهم لكبح التضخم.

وقال المحللون إن الذهب اقتفى أثر ضعف المعنويات في أسواق السلع الأوسع نطاقاً بالإضافة إلى ارتفاع التضخم الذي يلقي بظلاله على توقعات الطلب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 20.99 دولاراً للأونصة فيما ارتفع البلاتين 2.8 % إلى 935.27 دولاراً، وقفز البلاديوم 5.3 % إلى 1972.76 دولاراً.

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