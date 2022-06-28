النفط يوسع مكاسبه مع إشارة منتجين رئيسيين إلى حدود طاقتهما الإنتاجية

المصدر: ملبورن، سنغافورة - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي اليوم الثلاثاء، إذ يبدو أنه من غير المرجح أن يتمكن المنتجون الرئيسيون مثل السعودية والإمارات من زيادة الإنتاج بشكل كبير، فيما زادت الاضطرابات السياسية في ليبيا والإكوادور من المخاوف بشأن الإمدادات.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.8 دولار للبرميل، أو 1.6% إلى 111.36 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش ليضيف إلى مكاسب بنسبة 1.8% حققها في الجلسة السابقة.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.9 دولار للبرميل، أو 1.7%، إلى 116.99 دولاراً للبرميل بعد زيادة بنسبة 1.7% في الجلسة السابقة.

ويُنظر إلى الإمارات والسعودية باعتبارهما الدولتان الوحيدتان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اللتان لديهما طاقة احتياطية متاحة يمكنها تعويض نقص الإمدادات الروسية وضعف الإنتاج من دول أعضاء أخرى.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس الاثنين إن بلاده تنتج ما يقرب من طاقتها القصوى القائمة على حصتها البالغة 3.168 ملايين برميل يومياً بموجب الاتفاقية مع أوبك و«أوبك+».

وحذر الخبراء أيضاً من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا ربما تزيد من شح الإمدادات.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين إنها ربما تعلن حالة القوة القاهرة في خليج منطقة سيرت خلال الأيام الثلاثة المقبلة ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن في محطات النفط.

وقال وزير الطاقة في الإكوادور إن بلاده ربما تعلق إنتاج النفط تماماً في خلال اليومين المقبلين في ظل احتجاجات مناهضة للحكومة. وكانت الدولة، العضو السابق في «أوبك»، تنتج نحو 520 ألف برميل يومياً قبل اندلاع الاحتجاجات.

وتؤكد هذه العوامل على وجود نقص إمدادات في السوق، التي انتعشت هذا الأسبوع، لمواجهة مخاوف الركود التي أثرت على الأسعار في خلال الأسبوعين الماضيين.

ويناقش زعماء مجموعة الدول السبع إمكانية وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي.

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