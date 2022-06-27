«السبع» تستثمر 600 مليار دولار في الدول النامية

المصدر: (المو (ألمانيا) - أ ف ب)

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مجموعة السبع أطلقت أمس برنامجاً هائلاً للاستثمارات في الدول النامية قيمته 600 مليار دولار، وتهدف إلى الرد على المشاريع الواسعة النطاق التي تمولها الصين.

وقال البيت الأبيض قبيل خطاب لبايدن يكشف فيه هذا الاقتراح خلال قمة مجموعة السبع في جنوب ألمانيا، «مع الشركاء في مجموعة السبع، نسعى إلى جمع 600 مليار دولار بحلول عام 2027 من أجل استثمارات عالمية في البنى التحتية».

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس الذي قدم المشروع إلى جانب الرئيس الأمريكي، أن مجموعة السبع «وضعت لنفسها هدفاً طموحاً يتمثل في تقديم عرض أفضل للعالم من حيث الاستثمار في البنية التحتية».

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