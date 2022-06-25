النفط يسجّل ثاني انخفاض أسبوعي

المصدر: (لندن - رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد للبرميل، أمس، مدعومة بشح المعروض، على الرغم من أن الخام سجل انخفاضاً للأسبوع الثاني، وسط مخاوف من أن زيادة أسعار الفائدة قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، قد قال إن تركيز المجلس على كبح التضخم غير مشروط، مما عزز المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة التي أثرت على الأسواق المالية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.3 % إلى 111.47 دولاراً للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.29 دولار أو 1.2 % إلى 105.56 دولارات للبرميل.

واقترب النفط هذا العام من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولاراً للبرميل، الذي سجله في عام.

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