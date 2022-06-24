تراجع الدولار يزيد الذهب بريقاً

المصدر: نيويورك - رويترز

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زادت أسعار الذهب،مع تراجع الدولار وتصاعد المخاوف الاقتصادية، لكن الصراع المستمر للمعدن الأصفر مع التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة رفعاً قوياً أبقياه على مسار تسجيل ثاني تراجع أسبوعي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1825.50 دولاراً للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له في أسبوع عند 1820.30 دولاراً للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1827.10 دولاراً. وقالت رونا أوكونيل المحللة في «ستونكس» إن مكاسب الذهب مدفوعة بانخفاض الدولار. لكنها أشارت إلى أن بعض أعضاء اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أكثر تساهلاً الآن فيما يتعلق بالسياسات النقدية لأن شبح الركود يكتسب زخماً. وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

نيويورك - رويترز

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