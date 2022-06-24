سرقة 100 مليون دولار من منصة لتداول العملات الرقمية

المصدر: واشنطن - د ب أ

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نجح قراصنة معلومات في سرقة نحو 100 مليون دولار مما يسمى «جسر العملات الرقمية»، واستهدفوا ثغرة أمنية رئيسية في النظام البيئي للعملات الرقمية.

وذكرت شركة «هارموني» أن جسر العملات الرقمية التابع لها المعروف باسم «هواريزون»، الذي يتيح للمستخدمين مبادلة العملات الرقمية بين شبكات البيانات التسلسلية «بلوك تشين»، تعرّض لعملية القرصنة.

ونقلت وكالة «بلومبرج»، عن «هارموني»، قولها: إنها بدأت التعاون مع السلطات الوطنية والمتخصصين في الطلب الشرعي، لتحديد هوية القراصنة، واستعادة الأموال المسروقة. يذكر أن منصة «هواريزون» تتيح للمستخدمين تحويل العملات الرقمية بين عملتي إيثريوم وبيانينس، وأصبحت هذه المنصة الثالثة التي تتعرض للقرصنة منذ بداية العام.

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